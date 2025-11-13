Lazio, pronti i documenti per la commissione: Sarri aspetta risposte per gennaio

La documentazione è pronta, la Lazio si prepara a conoscere quello che sarà il proprio futuro sul fronte mercato. La società biancoceleste è pronta a presentare i documenti della trimestrale che si è chiusa al 30 settembre alla nuova Commissione, che revisionerà i conti e darà una risposta definitiva in vista del mercato di gennaio. Il parametro di riferimento è quello legato al costo del lavoro allargato, che non deve superare l'80% dei ricavi di una società. Qualora la Lazio dovesse rientrare all'interno di questo 80%, allora la società biancoceleste avrà libertà assoluta di manovra per quanto riguarda il mercato di gennaio. Soprattutto avrà la piena possibilità di rinnovare contratti, condizione che non potrà verificarsi qualora fosse superata la soglia dell'80%. Più che gli acquisti, tema che potrebbe diventare centrale a giugno, la vera priorità adesso sono i contratti di giocatori fondamentali e che sono a scadenza a breve.

Lazio, le risposte attese da Sarri per presente e futuro

Che a gennaio non si possa fare una rivoluzione è chiaro, ma sicuramente si possono gettare delle basi importanti e Maurizio Sarri è stato piuttosto chiaro negli ultimi giorni. "Ci sono tanti giocatori vicini alla scadenza che sarebbero da rinnovare, a meno che la società non abbia cento milioni da spendere per comprare altri giocatori". Le parole di Sarri prima della sfida con l'Inter sono chiare, non potendo investire 100 milioni la Lazio deve trovare una soluzione per evitare di perdere certi giocatori. Da Provedel a Romagnoli, da Gila a Cancellieri, sono tanti i protagonisti di questo inizio di stagione con il contratto in scadenza entro il 2027 e senza rinnovo è impossibile costruire un futuro intorno a loro. Senza il via libera della Commissione ai rinnovi, la Lazio sarà obbligata di fatto a cedere mezza rosa, non potendo proporre contratti a meno che non si mantengano gli ingaggi attuali.