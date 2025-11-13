Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista

Un mese, un mese e mezzo di stop per Artem Dovbyk significa 2024 praticamente concluso. Paulo Dybala tornerà solo a metà dicembre, Evan Ferguson dovrebbe aver recuperato per i prossimi impegni, altrimenti sarà l'ora del falsissimo nueve per Gian Piero Gasperini. Per una Roma che, pur capolista, deve far fronte a un'emergenza che in altri lidi avrebbe fatto gridare ben più che all'allarme. Gasp si tira su le maniche e riflette: Mathias Soulé? Neil El Aynaoui? Tommaso Baldanzi? Stephan El Shaarawy? Tutte soluzioni emergenziali.

E una certezza, poi. La Roma interverrà in attacco per prendere un nuovo centravanti a gennaio. Servirà però trovare una sistemazione a Dovbyk, per poi andare all in all'erede del croato. Ferguson è un'idea tra presente e futuro, la questione Dybala merita altri approfondimenti (e riguarda altre mattonelle del campo). Sicché il ds Frederic Massara, che della questione è ben conscio, è al lavoro per Joshua Zirkzee del Manchester United, senza dubbio da tempo il primo nome per l'attacco di Gian Piero Gasperini.

Zirkzee coi Red Devils non trova spazio, sparuti scampoli di partite che non rendono certo merito al valore assoluto dell'olandese. In tutto ha giocato 90 minuti tra tutte le competizioni, e dire che non ha mai avuto infortuni o gravi stop. Semplicemente, Ruben Amorim non lo considera parte integrante del suo progetto. Uno spreco, certamente anche per colpe di Zirkzee che mai è riuscito a sfruttare l'occasione giusta. Ma l'ora d'andare via da Manchester, senza dubbio alcuno, per tornare protagonista. La Roma non vuol stare certo a guardare...