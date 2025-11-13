Umiltà, lavoro e sguardo al presente: Vanoli detta la via per risollevare la Fiorentina

“Ripartire dalle basi, dall’ABC”, nella giornata di ieri in casa Fiorentina si sono toccati con mano i primi assaggi del così detto ‘vanolismo’. Nel pomeriggio infatti il nuovo allenatore che ha preso il posto di Pioli, Paolo Vanoli, si è presentato alla stampa: “Queste sfide mi motivano, mi danno energia, ma soprattutto non mi fanno paura. So che la strada sarà lunga e difficile ed è per questo che dovremo essere lucidi. Per uscire da questa situazione serviranno tempo, sacrificio e duro lavoro”.

Un duro lavoro che si è iniziato già a vedere da ieri al Viola Park. Nei giorni scorsi infatti Piccoli aveva dichiarato che Vanoli aveva ammonito i giocatori dicendo loro che in questa pausa gli avrebbe fatto passare le pene dell’inferno. Detto, fatto, con la squadra che nei prossimi giorni svolgerà sempre una doppia seduta di allenamento: “Le faccio perché a me piace lavorare. Abbiamo un bel centro, ci possiamo dormire e per questo ne approfitto. Poi voglio conoscere i ragazzi e fargli capire la mia idea. Chiarisco sulla preparazione: stamani ho fatto i test fisici, non per sapere le condizioni, ma per capire come posso lavorare su quello che è il mio metodo. Se io faccio correre un giocatore come una lepre e poi si spacca...Questa è la mia metodologia e devo stare attento in questo momento a tanti fattoti perché Piccoli non ha il fisico di Dodo e di questo devo stare attento”.

Tanta concentrazione sul qui e ora, dunque, senza troppi proclami ad obiettivi futuri. Come ha ribadito più volte Vanoli, serve pensare giorno dopo giorno: “Abbiamo un'opportunità di scrivere una pagina nuova. Nella vita se succedono queste cose qua vuol dire che si è sbagliato, ma il calcio ti da anche modo di rifarti. A Genova il primo tassello lo abbiamo messo, adesso dobbiamo lavorare per metterne altri. A pensare indietro ci uccideremmo da soli. Un messaggio per il futuro? Che domani mattina facciamo forza e domani pomeriggio pedaliamo...".