Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Leao con Pulisic, Patric in regia. Ci sono Jashari e Provstgaard

È quasi tutto pronto allo stadio Olimpico, dove tra pochi minuti Lazio e Milan scenderanno in campo per la sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Da una parte tandem offensivo Leao-Pulisic, con Estupinan confermato a sinistra e Jashari in mediana; dall'altra Maldini jr parte dal 1' nel tridente con Isaksen e Zaccagni, con Patric in regia e Provstgaard dietro. Queste le scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, con le formazioni ufficiali dell'incontro:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni