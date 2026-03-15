Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta patita sul campo del Como e il discusso episodio dell'espulsione rimediata da Wesley:

La lettura dello studio: c'è una partita fino al 59', poi arrivano una lettura difensiva sbagliata, un assist non fatto da Malen e un secondo giallo a Wesley un po' avventato.

"Sono tre situazioni tutte importanti, nelle prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c'è stata un po' di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e, quando gli avversari mettono gente fresca e di valore in attacco, un po' subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare".

Sul rosso di Wesley: "Fatelo rivedere... Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10... Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po' troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito".

Sulla preparazione della gara da parte della sua Roma: "Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e dopo la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate".