La mossa "stile Como" del Cesena: Ashley Cole può essere il nuovo Fabregas

Ieri sera, dopo l'esonero di Michele Mignani, i primi rumors, poco fa l'annuncio ufficiale: il Cesena ha deciso di affidare la panchina della prima squadra all'ex difensore Ashley Cole, che inizia nella Serie B italiana la sua carriera da primo allenatore di una prima squadra.

Classe 1980, dopo il ritiro dal calcio giocato ha allenato l'Under 15 del Chelsea, per entrare poi nello staff di Lee Carsley nella Nazionale U21 inglese, e proseguire infine come assistente di Frank Lampard all'Everton, esperienza che si è conclusa il 23 gennaio 2023. Un azzardo? Forse, chi può dirlo, solo il campo sarà il giudice supremo di questa avventura, che potrebbe anche poi proseguire, considerando che Cole ha firmato un contratto sì fino a giugno, ma con opzione al verificarsi di determinate condizioni.

Una mossa che per certi versi ricorda quella del Como, quando decise di promuovere dalla Primavera l'attuale tecnico Cesc Fabregas. Allora, al catalano la squadra lariana - che militava in B - fu affidata ad interim, e non si potè proseguire formalmente il percorso perché senza patentino; scaduta la deroga concessa dalla FIGC, Fabregas venne affiancato da Osian Roberts, rimanendo nello staff della compagine lariana condotta poi in Serie A. Il resto, è storia molto nota, e il Como può sognare l'Europa.

Chissà che con il tempo, magari, anche Cole non ripercorra la strada fatta dal collega. Intanto, ci sarà da condurre almeno ai playoff, e magari con il miglior piazzamento possibile, il Cesena, poi si tireranno le somme. Una stagione che potrebbe cambiare la storia.