Ternana, ko con la Vis Pesaro: Liverani a rischio esonero, la società riflette

La sconfitta contro la Vis Pesaro potrebbe rappresentare un momento decisivo nella stagione della Ternana. Il passo falso nell’ultimo turno di Serie C ha infatti riacceso i dubbi sul futuro di Fabio Liverani, la cui posizione sulla panchina rossoverde appare sempre più in bilico.

Secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia Rizzo starebbe valutando con attenzione se proseguire con l’attuale guida tecnica oppure interrompere anticipatamente il rapporto. I rapporti tra Liverani e la dirigenza, inizialmente molto solidi, si sarebbero progressivamente raffreddati nel corso degli ultimi mesi. Un clima ben diverso rispetto a quello dell’inizio della stagione, quando al tecnico era stato affidato un ampio mandato operativo, prima dell’arrivo del direttore sportivo Renzo Foresti.

A pesare sulla situazione sono soprattutto i risultati recenti: la sconfitta contro la Vis Pesaro rappresenta infatti il terzo ko nelle ultime quattro partite. Un rendimento ben al di sotto delle aspettative con cui la Ternana aveva iniziato il campionato, con l’obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista.

I primi segnali di tensione erano emersi già dopo la sconfitta contro il Campobasso, quando il club aveva optato per un silenzio stampa che aveva fatto discutere. Dopo un breve momento di ripresa, però, sono arrivati nuovi passi falsi che hanno riaperto la crisi.

La squadra si trova ora all’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff e la proprietà è chiamata a una riflessione profonda che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Foresti. Il contesto societario non è stato semplice – tra cambio di proprietà, estate turbolenta e questioni economiche – ma ora serve chiarezza. La prossima sfida contro la Sambenedettese potrebbe diventare decisiva per il futuro della panchina rossoverde. Lo riferisce Ternananews.