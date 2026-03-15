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Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie in rimonta per Cittadella e Casertana, ok Cerignola

Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie in rimonta per Cittadella e Casertana, ok CerignolaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare di Serie C in programma alle ore 17:30 in Serie C. Nel Girone A vittoria in rimonta del Cittadella sulla Dolomiti Bellunesi, poi successo di misura del Lumezzane sulla Pro Patria, mentre tra Virtus Verona e Renate finisce 2-2. Nel Girone C l’Audace Cerignola supera 3-2 il Sorrento, mentre la Casertana batte in rimonta per 2-1 il Monopoli.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Union Brescia 0-0
Ospitaletto-Trento 3-2
16' Messaggi (O), 25' e 29' Gobbi (O), 46' [aut.] Nessi (O), 59' Candelari (T)
Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1
36' Lakti
AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-1
27' Galeandro
Triestina-Pro Vercelli 2-3
21' [aut.] Vicario (T), 32' Huiberts (P), 65' [aut.] Del Favero (P), 76' [rig.] Comi (P), 90'+2 Voca (T)
Domenica 15 marzo
Cittadella-Dolomiti Bellunesi 2-1
31' Pittino (D), 62' Bunino (C), 94' Diaw (C)
Lumezzane-Pro Patria 1-0
8' Ghillani

Virtus Verona-Renate 2-2
11’ rig. Cernigoi (C), 47' Bonetti (R), 53' Fabbro (V), 58' Karlsson (R)

Ore 20:30 - Lecco-Novara
Lunedì 16 marzo
Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Union Brescia 58, Trento 54, Lecco 53*, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50*, Lumezzane 44, Inter U23 42,* Giana Erminio 42, Pro Vercelli 41, AlbinoLeffe 40, Novara 40,* Ospitaletto 37, Arzignano Valchiampo 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Pineto-Bra 2-1
52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)
Torres-Ravenna 2-2
34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)
Livorno-Carpi 2-2
18' [rig.] Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (C)
Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1
52' Tessiore
Vis Pesaro-Ternana 1-0
4' Di Paola
Sambenedettese-Campobasso 0-1
10' Magnaghi
Forlì-Juventus Next Gen 2-2
26' Coveri (F), 62' [rig.] Puczka (J), 72' Franzolini (F), 78' Anghelè (J)
Arezzo-Perugia 1-1
16' Montevago (P), 60' Tavernelli (A)
Gubbio-Ascoli 1-3
43' [rig.] e 55' [rig.] Gori (A), 62' Oviszach (A), 65' Di Massimo (G)
Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Casarano-Cosenza 2-1
32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)
Giugliano-Atalanta U23 3-1
28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)
Latina-Siracusa 2-1
15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)
Potenza-Cavese 2-2
7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)
Crotone-Salernitana 0-1
48' Achik
Team Altamura-Catania 1-2
26' Di Tacchio (C), 64' Curcio (T), 90'+6 Casasola (C)
Benevento-Foggia 1-0
18' Tumminello
Picerno-Trapani 1-1
12' Abreu (P), 44' Forte (T)
Domenica 15 marzo
Audace Cerignola-Sorrento 3-2
3' Ruggiero (AC), 25' rig. D'Ursi (S), 45'+7 Gambale (AC), 65' Cretella (S), 72' Gambale (AC)
Casertana-Monopoli 2-1
75' Longo (M), 82', 90' Butic (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 4,8 Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - * una gara in meno
Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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