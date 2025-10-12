Lazio, non solo brutte notizie per Sarri: Matias Vecino si è allenato in gruppo
Non solo brutte notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio deve fare i conti con lo stop del Taty Castellanos, per il quale si teme una lesione dopo il problema muscolare accusato nell’allenamento di venerdì scorso.
Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, Matias Vecino si è infatti allenato in gruppo. Il centrocampista uruguaiano, fermato da alcune settimane per un problema muscolare alla coscia, non ancora esordito in questa stagione, ma potrebbe essere convocato per la prossima di campionato con l’Atalanta, in programma domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo.
Buone notizie, appunto, considerando che l’emergenza in casa biancoceleste non riguarda soltanto l’attacco, ma anche il centrocampo, dove nelle ultime settimane si è registrato il rientro “forzato” di Toma Basic proprio per fare i conti con le difficoltà numeriche di Sarri.