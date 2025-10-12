TMW Empoli, deciso l’esonero di Pagliuca: Dionisi in pole per il ritorno al Castellani

L’Empoli ha deciso: Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore degli azzurri. Nonostante la recente vittoria contro il Sudtirol, la dirigenza toscana ha scelto di cambiare guida tecnica, ritenendo ormai esaurito il progetto iniziato in estate dopo l’arrivo dell’ex tecnico della Juve Stabia.

L’esonero dovrebbe essere ufficializzato tra oggi e domani, con la società già al lavoro per definire il successore. In pole position c’è Alessio Dionisi, grande favorito per tornare sulla panchina del Castellani.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, la trattativa con Dionisi è già in fase avanzata: il tecnico sta definendo in queste ore la risoluzione del contratto con il Palermo. Una volta trovato l’accordo con il club siciliano, l’intesa con l’Empoli potrebbe arrivare rapidamente.

Per Dionisi si tratterebbe di un ritorno a Empoli dopo la stagione 2020/21, culminata con la promozione in Serie A. L’obiettivo, stavolta, sarà rilanciare una squadra che occupa il dodicesimo posto in Serie B con nove punti in otto giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.