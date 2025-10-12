Maresca assicura: "Milan, Nkunku è forte. Ecco perché l'abbiamo ceduto"

“Vogliamo migliorare, credo sia sempre la cosa più importante e debba essere sempre questo l’obiettivo”. Enzo Maresca, intervistato da gazzetta.it a margine del Festival dello Sport di Trento, ha parlato così del suo Chelsea: “Il vantaggio di gestire un gruppo così giovane è legato all’energia, lo svantaggio potrebbe essere dal punto di vista dell’esperienza”.

L’anno scorso ha schierato spesso Nkunku come prima punta. Che tipo di giocatore è?

“È forte, l’ho detto diverse volte. Noi nella sua posizione abbiamo Cole Palmer e per lui sarebbe diventato difficile. Ma è un giocatore forte”.

Chi vede favorito per la vittoria dello scudetto?

“Le solite. Inter, Juventus, Roma che potrebbe essere la sorpresa. Il Milan non ha le coppe e potrebbe essere un vantaggio”.

Come vedrebbe un ritorno in Serie A un giorno?

“Adesso sono contento dove sono, poi il futuro non si conosce mai”.