Da Szczesny a Dzeko: la top 11 di Luciano Spalletti in carriera. Nazionale esclusa

Nel corso del suo intervento dal palco del Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti ha anche definito la top 11 dei giocatori allenati in carriera. Con alcune precisazioni: "Scelgo il modulo 4-2-3-1. Non metto quelli della Nazionale, sarebbe facile altrimenti partire da Donnarumma. A Roma ero in difficoltà a scegliere fra Alisson e Szczesny. Scelgo Szczesny anche se è un casino da scrivere (la scelta è arrivata davanti a una lavagna, ndr)”.

Difesa e centrocampo?

"Panucci o Di Lorenzo? Scelgo Di Lorenzo dai. A sinistra ho avuto Emerson, Jankulovski, Riise, tutti fortissimi. Anche Tonetto, Juan e Mexes. Metto Jankulovski, spingeva in maniera incredibile. Come centrali ho avuto Kim, Koulibaly, Chivu. Scelgo Koulibaly e Chivu. Pizarro e De Rossi in mediana".

Davanti?

"Totti lo metto per primo. Scelgo poi Dzeko, poi come ali Kvaratskhelia va messo per forza da un lato e dall'altro Salah".

La top 11 di Spalletti in carriera (4-2-3-1): Szczesny; Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulovski; Pizarro, De Rossi; Salah, Totti, Kvaratskhelia; Dzeko.

L’intervento integrale di Spalletti.