Non solo Kean. Bastoni squalificato con Israele: le soluzioni a disposizione del ct Gattuso

L’infortunio di Moise Kean, che ha saltato l'allenamento di scarico svolto oggi dalla Nazionale, non preoccupa sul lungo periodo, ma dovrebbe tenere il centravanti della Fiorentina lontano dalla partita tra Italia e Israele, in programma a Udine martedì sera. Un problema per Gennaro Gattuso, ovviamente, ma la soluzione l’ha offerta già la gara con l’Estonia: Francesco Pio Esposito, al primo gol in azzurro, ha dimostrato di poter fare coppia con Mateo Retegui, se il ct della Nazionale non dovesse optare per il ritorno di Raspadori in attacco.

Il vero ostacolo nelle scelte, semmai, riguarda la difesa. E il cartellino giallo rimediato da Alessandro Bastoni, che costringerà il centrale dell’Inter a saltare l’impegno con la nazionale di Gerusalemme, cruciale per centrare almeno un posto ai playoff nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Un problema non da poco, contando che Ringhio doveva già fare a meno di Buongiorno e Leoni infortunati.

Dando per scontata la conferma di Riccardo Calafiori, impiegato con Bastoni al centro di una retroguardia a quattro con l’Estonia, a Gattuso restano comunque diverse soluzioni, anche al netto delle assenze. Il favorito “naturale” è Gianluca Mancini, ma attenzione a Matteo Gabbia. Nelle idee del selezionatore azzurro, dopo il 4-4-2 sperimentato a Tallinn, nella serata di Udine l’Italia sarebbe dovuta tornare al 3-5-2, e - detto che anche il romanista conosce benissimo le dinamiche di questo modulo - anche il milanista sta interpretando alla grande proprio il ruolo di centrale in una difesa a tre con Allegri in questo inizio di stagione.