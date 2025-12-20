Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Pellegrini: "In questa fase di campionato ci manca il gol, sprechiamo e questo paga"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:08Serie A
Pietro Celeste

Il terzino della Lazio, Luca Pellegrini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara con la Cremonese. Di seguito le sue parole.

C'è un pò di delusione oggi?
"Si, veniamo da una partita pareggiata in casa, non è il massimo. C'è rammarico, dobbiamo guardare le cose con positività, il campionato è lungo. Volevamo proseguire la striscia".

Oggi la Lazio ha giocato sotto ritmo?
"Si. Quello che ci è mancata è stata la sicurezza nel palleggio nei primi minuti. Nel secondo tempo abbiamo provato a mettere intensità, ma non è bastata. La Cremonese sta facendo un gran campionato e si è difesa bene".

Davanti bisogna pescare dei gol, anche non dagli attaccanti?
"Da chi arriva non importa, in questa fase di campionato ci sta mancando. Ogni tanto sprechiamo e questo lo si paga. Siamo una squadra difficile da scardinare al tempo stesso".

