Atalanta avanti sulla Juve al 45', ci sono le liste UEFA di tre italiane: le top news delle 22

Dopo la partita di Coppa Italia contro l'Inter, il Torino è tornato a preparare il match di campionato contro la Fiorentina. Secondo TMW, filtrano sensazioni positive sul recupero di Cesare Casadei. Out invece Ardian Ismajli, mentre restano in dubbio Che Adams, Giovanni Simeone, Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal.

La Fiamma Olimpica è arrivata a Milano e per l'occasione è transitata dalle mani di Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter ha vestito i panni del tedoforo e ha portato la torcia davanti alla basilica di Sant'Ambrogio. In centinaia hanno acclamato il tecnico rumeno.

Continuano a lavorare per trovare una soluzione Fiorentina e Aris Salonicco. Secondo TMW, le parti sono più vicine per quanto concerne il passaggio di Christian Kouame in Grecia. L'ivoriano può ripartire proprio dalla Souper Ligka Ellada.

Bologna, Roma e Fiorentina hanno comunicato le loro liste per le competizioni europee che affronteranno. Nei rossoblù c'è Benjamin Dominguez, mentre resta fuori Helland. Nei giallorossi out Dovbyk, Angelino e Venturino, tutti presenti invece gli altri nuovi acquisti. Nei viola spiccano le assenze di Rugani e Brescianini.

La Lazio continua ad allenarsi in vista del match contro la Juventus. Secondo TMW, Manuel Lazzari ha riportato una lesione muscolare e salterà la partita dell'Allianz Stadium. Dubbi anche su Alessio Romagnoli, che è tornato oggi in gruppo.

L'Atalanta ha chiuso in vantaggio 1-0 il primo tempo dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus grazie a un rigore di Scamacca. Prima del fischio d'inizio Luca Percassi, ad della Dea, ha parlato così a Mediaset del mercato: "Ci ha permesso di rinforzarci, anche facendo delle uscite. Abbiamo preso un giocatore che non pensavamo di poter prendere, siamo molto contenti che Raspadori abbia scelto il nostro progetto".

Parole di elogio per Luciano Spalletti invece da parte di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, che a Mediaset ha precisato: "La speranza è che riuscisse a incidere da subito, solitamente un allenatore ci mette di più, ma è stato importante il periodo di Natale dove ha avuto più tempo per allenare la squadra e fargli fare il salto di qualità".