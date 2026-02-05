TMW Lazio, si ferma anche Lazzari: salterà la sfida contro la Juventus. Dubbi su Romagnoli

Non solo Mattia Zaccagni, anche Manuel Lazzari si ferma per una lesione muscolare. Il terzino ex SPAL si giocava una maglia da titolare vista la squalifica di Luca Pellegrini, ma non ci sarà contro la Juventus per un problema muscolare al polpaccio. Sarà dunque Nuno Tavares a giocare insieme a Marusic nel pacchetto difensivo che domenica affronterà la Juve all’Allianz Stadium.

Dubbi anche su Alessio Romagnoli, tornato oggi ad allenarsi con la squadra e dunque a disposizione per la sfida di Torino. Sarà Maurizio Sarri a decidere se schierare l’ex Milan o se dare fiducia a Provstgaard dopo la titolarità del danese contro il Genoa. Tutti i dubbi in ogni caso saranno fugati tra 3 giorni, quando alle 20.45 l'arbitro Guida fischierà l'inizio della partita.