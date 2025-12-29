Lazio, per il Napoli previsto il pubblico delle grandi occasioni: sono già in 45mila

E' in arrivo una sfida sentitissima per Maurizio Sarri, che ha già archiviato il pari, con polemiche, ottenuto contro l'Udinese. La Lazio ora è concentrata sulla prossima sfida, nella diciottesima giornata di Serie A ospiterà il Napoli all'Olimpico. L'appuntamento è in programma per domenica 4 gennaio, alle 12:30 il fischio d'inizio del big match che in palio mette tre punti pesantissimi per gli obiettivi di entrambi.

I biancocelesti potranno contare sul pieno supporto dei propri tifosi, come riporta l'edizione odierna de Il Tempo: infatti a oggi sono stati venduti già 7mila biglietti. Complessivamente, quindi inserendo nel conteggio anche gli abbonati, per la sfida contro i Campioni d'Italia sono previsti oltre 45mila spettatori con limitazioni per i sostenitori residenti nella regione Campania.