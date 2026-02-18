Lazio, presentato il progetto Flaminio e il quartiere si spacca: le reazioni dei commercianti

L’idea prende forma e accende il dibattito. La Lazio ha presentato a Formello il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, un piano che promette di ridisegnare il volto dell’area ma che divide residenti e commercianti. Tra viale Tiziano e via Flaminia convivono aspettative e perplessità, con posizioni spesso opposte.

C’è chi intravede un’opportunità concreta. “Potrebbe essere la scossa che serve: con il MAXXI e l’Auditorium Parco della Musica, il nuovo stadio completerebbe un polo culturale e sportivo unico, capace di portare vivacità anche tra i giovani”, ha spiegato Ivano Lucantoni di Mama Kitchen, come riportato dal Corriere della Sera. Sulla stessa linea Marien, titolare del bar Persico: “Lo vediamo già con l’Olimpico: nei giorni di partita il quartiere si riempie ed è un bene per attività come la nostra. I vantaggi superano gli svantaggi”.

Non mancano però le voci scettiche. Alcuni commercianti storici temono che la nuova struttura cambi radicalmente la quotidianità della zona, tra flussi, traffico e abitudini. Un progetto ambizioso, dunque, che promette rilancio ma chiede ascolto: la sfida sarà conciliare sviluppo e identità del quartiere.