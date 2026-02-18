TMW Radio Bezzi: "Milan, Rabiot assenza pesante. Lazio, serve confronto società-tifosi"

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Milan-Como, una partita importante per i rossoneri. E mancherà Loftus-Cheek:

"E' una partita che il Milan deve vincere, le perplessità sull'ultimo periodo del Como sono reali. E' una squadra che quando è in casa sente pressione, meno fuori. Sicuramente Fabregas a volte può avere un atteggiamento un po' presuntuoso. Al Milan mancherà Loftus-Cheek, ma l'assenza pesante è quella di Rabiot, che ha risolto tante cose. Sarà difficile sostituirlo. E ora Leao deve indovinare la partita giusta".

Inter, che ne pensa delle parole di Chivu?

"Bisogna abbassare i toni, ma la gogna mediatica c'è stata. Purtroppo quando si arriva al punto che l'arbitro La Penna viene invitato a non uscire di casa è un qualcosa che deve far riflettere. Il fatto grave lo commette un giocatore della Nazionale ma anche Chivu ha preso una posizione non sopportabile. I giocatori devono smettere di simulare in campo, ne vedo troppi".

Lazio, presentato il progetto Flaminio. E Lotito ha confermato che non venderà:

"E' stato presentato il progetto, ma penso che un club che con l'ultimo bilancio si è attestato a circa 23 mln contro i 27,5 dello scorso anno, quando gli altri viaggiano ad altri livelli, per un progetto da quasi 500 mln non basterebbero 15 anni per mettere in piedi una cosa del genere. Mi interessa più il campo e il rapporto tra pubblico e società. E' una situazione dove se ne parla dappertutto, solo qualcuno non se ne accorge. Vista la situazione, perché non si apre un confronto con la tifoseria e fare un passo indietro per rimettersi a camminare insieme?".