TMW Radio Braglia: "Milan, serve vincere col Como. Inter, quelle di Bastoni non sono scuse"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan-Como, una partita importante per i rossoneri. E mancherà Nkunku:

"Deve vincere, Como permettendo. Al di là della semifinale di Coppa Italia, il Como ha perso male con la Fiorentina ma è una squadra che devi prendere con le pinze. Qualitativamente, soprattutto fuori casa, ti può dare molto fastidio".

Inter, che ne pensa delle parole di Chivu?

"Si è parlato tanto di questo caso Bastoni. Condivido certe critiche, sono tutti comportamenti deprecabili, anche quelli della Juve, ma credo che a livello internazionale pagheremo questo modus che tante volte abbiamo. Io dico che è meglio finirla lì. Bastoni, doveva chiedere scusa, più che dire che ha sbagliato. Ammetti la colpa chiedendo scusa. Dire che ha sentito di essere toccato e ha accentuato non è chiedere scusa".

Lazio, presentato il progetto Flaminio. E Lotito ha confermato che non venderà:

"Una mossa per vendere meglio la società? Può essere un viatico con cui capitalizzare la società. Lotito ha abbassato il debito della società, l'ha tenuta in piedi. Approvo il suo progetto, credo nella volontà di ripatrimonializzare la società con un bene immobile importante. Per me però Lotito non abbia alcuna voglia di vendere".

Inter, vede dei rischi col Bodo?

"Stasera rischia. Al di là delle conseguenze di domenica, che per me non peseranno, è il clima che può incidere. E poi il Bodo è un'ottima squadra".