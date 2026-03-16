Lazio, primo clean sheet per Motta: "Retto bene il forcing del Milan, bisogna saper soffrire"

Seconda partita giocata con la maglia della Lazio, seconda vittoria e primo clean sheet. Ottima prestazione quella offerta dal giovane portiere Edoardo Motta nella vittoria ottenuta dai suoi contro il Milan. Il classe 2005, chiamato a sostituire l’infortunato Provedel, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style al termine del match: “È la prima volta che gioco davanti a uno stadio così, ne approfitto per ringraziare tutti i tifosi allo stadio. Mi ha fatto piacere vederlo pieno, un’atmosfera molto calda. Spero che lo viva chiunque. Grazie ai tifosi che oggi erano presenti”.

E sulla prestazione della squadra ha aggiunto: “Prestazione direi che c’è stata, intendo quella di squadra perché non mi va di parlare di me. Una grandissima prestazione, era sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto grande determinazione e abbiamo portato a casa in risultato”.

Infine, Motta ha parlato di nuovo del ritorno all’Olimpico dei tifosi: “Volevo ringraziarli anche per questo, mi hanno tenuto attivo e non mi hanno fatto pensare a quella sbavatura. Quando non si prende mai la palla è difficile se gli altri arrivano con molta frequenza verso l’area di porta, era un forcing del Milan e penso abbiamo retto bene. Bisogna saper soffrire e penso che la squadra lo abbia fatto nel modo corretto”.