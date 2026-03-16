Frizioni Lazio-tifosi, Hernanes ricorda: "Sentivo cori contro la società già quando c'ero io"

Ieri sera il tifo biancoceleste è tornato all’Olimpico per quella che, almeno per il momento, è stata l’ultima presenza sugli spalti. Una notte vissuta da veri laziali e accompagnata anche dal risultato del campo: la rete di Isaksen ha infatti deciso la sfida contro il Milan, premiando una serata di sostegno continuo alla squadra. Novanta minuti e oltre di tifo incessante, ma ora il movimento del tifo organizzato è pronto a tornare alla protesta.

Una contestazione che, però, non nasce certo oggi. Nel post partita di Lazio-Milan, negli studi di DAZN, ne ha parlato anche Hernanes, ricordando come questo tipo di dinamiche facciano parte da tempo dell’ambiente biancoceleste.

L’ex centrocampista brasiliano ha raccontato un episodio risalente ai suoi primi giorni nella Capitale: “Quando arrivai a Roma, ero in panchina alla prima, sentivo già dei cori contro la società e ho chiesto ai compagni cosa stesse succedendo. Sono dinamiche particolari". Un ricordo che testimonia come il rapporto tra parte della tifoseria e la società sia da anni caratterizzato da momenti di tensione, alternati però a serate di grande passione come quella vissuta all’Olimpico contro il Milan.