Lazio, Sarri ha già bocciato Ratkov? L'allenatore spiega: "Oggi Maldini mi dà più garanzie"

Ancora una maglia da titolare per Maldini nella Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, quando ha avuto a disposizione l’ex Atalanta, lo ha quasi sempre schierato dal primo minuto, segno della fiducia guadagnata nelle ultime settimane. Questa volta a partire dalla panchina è stato Petar Ratkov, che non aveva convinto nell’ultima uscita contro il Torino.

Proprio dell’attaccante serbo ha parlato Sarri nel post partita della sfida vinta contro il Milan, spiegando i motivi delle sue scelte e ribadendo il criterio con cui decide l’undici titolare: "Su Ratkov vale lo stesso discorso per tutti: valuto in allenamento e poi decido. Ora mi sembra che mi dà più garanzie Maldini che ha fatto una bella partita. Poi se tra un mese le cose cambieranno farò altre scelte".

Parole che confermano come, almeno per il momento, Maldini sia riuscito a guadagnarsi un ruolo importante nelle gerarchie offensive della Lazio, a differenza de classe 2003 ex Salisburgo.

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