Lazio, Provedel: "Non abbiamo concesso nulla, zero alibi quest'oggi"
Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato al termine della gara con la Lazio ai microfoni di Dazn: "Alibi da trovare non ce ne sono, la vedo come Guendouzi. Loro si sono difesi, ma noi dovevamo fare di più"
Contento del clean sheet?
"Comunque a livello difensivo, a parte qualche distrazione, non abbiamo concesso nulla. Peccato perchè ci resta l'amaro in bocca, guardiamo il lato positivo"
