Lazio, Sarri: "Coi primi palloni abbiamo avviato cinque loro contropiedi, fatto troppo poco"

Al termine dello 0-0 contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così della gara pareggiata e degli errori fatti dalla squadra: "Qualche cambiamento ci può far perdere degli automatismi, l'aspetto positivo di questa partita è non aver concesso nulla. Di solito in queste situazioni la Cremonese è molto pericolosa, ha fatto due gol al Milan e tre al Bologna. L'aspetto negativo è il primo tempo scadente dal punto di vista tecnico con errori banali. Abbiamo alzato un po' i ritmi nel secondo tempo, ma fatto troppo poco per vincere la partita. Non so se manchi qualità o organizzazione, spero la seconda perché quella arriverà".

Si aspettava di più da giocatori importanti come Vecino e Pedro? A Udine Noslin può avere la chance di giocare dall'inizio?

"Bisogna far giocare qualcuno a centrocampo a Udine, al momento abbiamo a disposizione forse due centrocampisti, non di più. La situazione sta diventando drammatica, va avanti da mesi e mesi. Se fai 10-12 partite consecutive con minimo 5 assenti prima o poi lo paghi, in parte si è pagato oggi. Nel primo tempo non mi aspettavo di più da Pedro o Vecino, ma da tutti.

Abbiamo aperto cinque contropiedi loro con i primi cinque palloni. Nel corso della partita poi siamo andati troppo sul lungo, con queste squadre specialiste delle seconde palle porti la partita sul loro binario. La sensazione è che alla fine si poteva venirne a capo, ma abbiamo fatto troppo poco".