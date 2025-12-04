Live TMW Lazio, Sarri: "Insigne? Per me è come un figlio, ma decide la società"

La Lazio stende il Milan e strappa il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia: decisivo il gol di Zaccagni al minuto 80. In questi minuti, Maurizio Sarri è atteso nella sala conferenze dello Stadio Olimpico per commentare il match con la stampa. Diretta testuale di TMW.

23.05 - A breve la conferenza stampa.

23.42 - Inizia la conferenza stampa.

I cambi hanno cambiato il match?

"Le sostituzioni ci hanno dato una grande mano già sabato e probabilmente ci avrebbero, anzi ci hanno portato a fare risultato. Alcuni calciatori non sono al massimo, ma ci danno una mano per gli spezzoni: molto velocemente saranno in grado di darci più minuti. Questa sera sono stati un fattore".

Un giudizio su Noslin? Siamo sicuri che possa essere ceduti a cuor leggero?

"Non penso a una sua cessione, non ne abbiamo parlato. In queste gare, deve entrare un giocatore che può fare la prima punta: in gare più chiuse farebbe più fatica. Ho la sensazione che ci può dare una mano e lo sto facendo entrare".

La Lazio è una squadra da big match? Un parere su Tavares? Come lo si può recuperare?

"Tavares non è un soggetto semplice, io ci ho provato con le buone e ora sto provando con le cattive: lo sto tenendo a distanza, lo faccio giocare poco così che si incazza (ride, ndr). Sui big match, non c'è un rapporto certo: può essere un discorso di caratteristiche. Magari abbiamo problemi con le squadre che si chiudono. Speriamo sia un fattore di motivazione e basta".

A Milano c'era Luis Alberto, oggi Milinkovic-Savic. Vorrebbe fargli uno squillo?

"Si stanno abituando a stipendi che qui non vedrebbero. Fa piacere il loro attaccamento, ho visto la foto dell'esultanza di Sergej al gol, è bello. Ma oggi per noi non sono proponibili economicamente. Luis Alberto ci farebbe comodo per tecnica e assist, Sergej per gol e assist: ci servirebbero".

Quando ha capito che si poteva portare a casa. Cosa pensa della gara di Gila? Si è arrabbiato molto per una palla persa...

"Ci prepariamo per non fargli fare errori, ci ha fatto perdere un pallone da dilettanti: non lo deve fare. L'inizio della ripresa è stato come a Milano: per fortuna, quando è finita tutta a un tratto la sofferenza, siamo usciti anche noi e la nostra vittoria è legittima".

Zaccagni è un leader?

"Tecnico sicuramente. Da come l'ho ritrovato, sta prendendo anche le sembianze di leader a tutto tondo".

Insigne arriverà?

"Non lo so, abbiamo parlato di altri ruoli. Poi vedrà la società. Io ci sono affezionatissimo, è come un figlio, ma i conti li fa la società: le priorità che ho richiesto sono altre".

23.51 - Termina la conferenza