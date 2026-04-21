Lazio, Sarri: "Questo gruppo può fare di più, ma per obiettivi importanti serve alzare la qualità"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo il 2-2 dell'andata, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche della forza della sua rosa e degli obiettivi che questa può raggiungere:

L'arma per domani può essere l'aspetto mentale per sopperire a una carenza di qualità?

"Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".

La finale di Coppa Italia rappresenta il massimo obiettivo raggiungibile o questo gruppo può fare ancora di più?

"Questo gruppo quest’anno ha avuto 52 infortuni, non so quanti punti ci abbia tolto tutto questo. Questo gruppo è evidente che in alcune gare ha subiti degli episodi arbitrali negativi. Questo gruppo ha giocato in casa senza pubblico e non so tutte queste cose quanti punti ci hanno tolto. Sicuramente questo gruppo può fare qualcosa in più, poi se si parla di raggiungere obiettivi ancora più importanti è chiaro che vada alzato il livello della qualità".