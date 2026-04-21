Juventus attenta, su Kolo Muani può irrompere il Liverpool: la strategia dei bianconeri

C'è una nuova pretendente per Randal Kolo Muani: secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull'attaccante francese, da tempo pallino della dirigenza della Juventus. I Reds sarebbero infatti pronti a scatenare un’asta che rischia di complicare terribilmente i piani dei bianconeri, che considerano Kolo Muani il tassello ideale per il reparto avanzato e che potrebbero sfruttare l'eventuale retrocessione del Tottenham per tornare alla carica.

D'altra parte la volontà del francese è sempre stata quella di tornare sotto la Mole e adesso il costo del cartellino sembra diventato finalmente accessibile, intorno ai 35 milioni di euro. Un’operazione che si incastrerebbe alla perfezione anche in un possibile giro di attaccanti, con il PSG già a caccia di alternative. Tuttavia, il Liverpool ha fretta di rimpiazzare l'addio di Salah e l'infortunio di Ekitike.

Ora la palla passa alla dirigenza bianconera, che non può permettersi passi falsi. La parola d’ordine è accelerare: i contatti con l'entourage del giocatore si fanno sempre più serrati. Per sbaragliare la concorrenza d’Oltremanica, però, la Juve ha un unico, imperativo obiettivo, ossia blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. Solo la certezza dei milioni europei potrà garantire la forza necessaria per vincere questo duello di mercato.