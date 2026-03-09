Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle: Cancellieri show. Muric rovina tutto, Motta è già pronto

Lazio-Sassuolo termina 2-1. I biancocelesti vincono grazie al gol di Maldini al 2' e a quello di Marusic al 92' dopo un errore di Muric in uscita. A niente è servita la rete al 35' di Lauriente, che aveva illuso i neroverdi. Di seguito le pagelle del match:

LAZIO (a cura di Alessio Del Lungo)

Motta 7 - Una grande parata su un tiro di Nzola, che forse sarebbe ugualmente finito fuori, e un intervento super su Doig dopo una respinta non perfetta. Non fa rimpiangere Provedel ed è già tra i migliori dei suoi.

Marusic 7 - Diligente in fase difensiva e poco propositivo in quella offensiva. Alla fine è ciò che ci si attendeva dal montenegrino. Peccato per il Sassuolo che al 92' si palesi in area neroverde e di testa firmi la rete del 2-1. Decisivo.

Gila 6,5 - Commette due errori nel primo tempo, poi con il passare dei minuti cresce. La chiusura su Doig è veramente rara da vedere per la velocità che riesce a tenere nell'uno contro uno con lo scozzese. Dopo si trasforma in un fantasista e mette Isaksen davanti alla porta, anche se il danese non sfrutta la chance.

Romagnoli 5,5 - Solita prestazione solida fino al gol di Lauriente, nel quale poteva forse fare qualcosa in più. L'esterno del Sassuolo è rapidissimo nello spostarsi la palla sul destro, lui non riesce a murarlo e i neroverdi trovano l'1-1. Esce per infortunio.

Dal 46' Provstgaard 6 - Sostituire Romagnoli non era semplice, lui non viene molto impegnato e non sfigura.

Tavares 6 - Spinge a intermittenza, ma non incide mai. Dà la sensazione di poter spaccare il mondo, ma quante occasioni crea realmente? Poche. Il suo inizio show nella Capitale è un ricordo.

Dele-Bashiru 6 - Fisico e corsa al servizio della Lazio. Non è lui quello che inventa a centrocampo, almeno non oggi, però è tutta la squadra a non aiutarlo visti i ritmi troppo bassi che finiscono per penalizzarlo.

Cataldi 5,5 - Non è al meglio, Sarri cerca di tenerlo in campo qualche minuto in più per riuscire a far scaldare chi deve entrare al suo posto e il Sassuolo pareggia. Troppo molle la sua opposizione quando Laurienté duetta con Thorstvedt, ma ha l'attenuante del problema fisico.

Dal 38 Patric 6 - In un ruolo non suo cerca di mettere ordine. Certo, le geometrie di Cataldi sono un'altra cosa.

Taylor 6 - Non si può dire che giochi una partita insufficiente, ma se lui doveva essere quello che faceva fare il salto di qualità alla Lazio... Rimandato.

Isaksen 6 - È una furia e propizia il gol del vantaggio di Maldini, oltre a creare altre occasioni quasi da solo. Ciò che però non può non avere un peso clamoroso è quanto succede poco prima della sua uscita dal campo: da solo davanti a Muric tenta un pallonetto, sbagliando la misura e divorandosi la rete della vittoria.

Dal 79' Cancellieri 7 - Ingresso sorprendente dell'esterno, che in pochi minuti riesce a impensierire Muric con un tiro dalla distanza, a obbligare il portiere a salvare su Dia in uscita dopo un suo cross e a far ammonire Laurienté. Cosa manca? L'assist per Marusic al 92'. Impatto devastante.

Maldini 6,5 - Si sblocca con uno dei gol più facili segnati in carriera e questa è senza dubbio una bella notizia, poi però non impressiona per continuità. Sarri lo sostituisce perché, al di là di qualche apertura e qualche scarico, non è riuscito a fare. Rimane comunque la prima rete in maglia Lazio.

Dal 65' Dia 6 - Si vede poco, ma partecipa comunque all'assedio finale della Lazio, dando un po' più di peso offensivo ai biancocelesti.

Zaccagni 5,5 - Serata no per uno dei leader della Lazio. Non gli riesce quasi niente in una stagione davvero complicata. Non abbiamo dubbi, si rifarà, è solo questione di tempo.

Dal 79' Pedro sv

Maurizio Sarri 6,5 - Continua la stagione surreale della Lazio, che a tratti sembra viva, a tratti si spegne. Il gol di Marusic gli vale mezzo voto in più perché certifica quanto i suoi cambi abbiano realmente dato più vivacità ai biancocelesti: l'assist di Cancellieri ne è la prova.

SASSUOLO (a cura di Luca Esposito)

Muric 5 – Non può nulla sulla rete di Maldini, gran parata nel finale su Cancellieri. Rovina tutto con un’uscita pessima che favorisce il colpo di testa vincente di Marusic.

Coulibaly 6 – Le caratteristiche degli esterni biancocelesti non gli consentono di spingere con continuità, però si fa rispettare nell’uno contro uno.

Dal 75’ Walukiewicz 5,5 – Soffre un po’ nel finale e prende un giallo.

Idzes 6 – Anche lui forse concede troppo spazio a Isaksen in occasione della rete del vantaggio laziale, non sa se seguire Maldini o se uscire in copertura sull’esterno biancoceleste. Col passare dei minuti si riprende e merita la sufficienza soprattutto per un finale di grande sacrificio.

Muharemovic 5 – Solido, come sempre. Almeno fino al 92’, quando assieme a Muris sbaglia su Marusic e favorisce indirettamente il gol della vittoria dei capitolini.

Garcia 6 – Stesso discorso fatto per Coulibaly: è un tipo di partita che richiedeva soprattutto attenzione in fase difensiva. Dal 70’ Doig 6 – Non perfetto in marcatura su Isaksen che per sua fortuna calcia alto. Sul capovolgimento di fronte sfiora il vantaggio.

Thorstvedt 6 – Protagonista in positivo in occasione del gol di Laurientè: è sua la sponda vincente. Grande lavoro oscuro a metà campo, dimostra di essere cresciuto tanto sul piano fisico.

Lipani 6 – Non aveva giocato un brutto primo tempo, anzi ha messo in campo personalità e grinta. Ma viene ammonito e avrebbe rischiato il secondo giallo. Cambio preventivo corretto.

Dal 45’ Matic 5,5 – Mette ordine a centrocampo, come sempre, ma pecca un po’ in impostazione.

Koné 5,5 – Mezzo voto in meno perché, per i ritmi di una gara tutt’alto che divertente, avrebbe potuto sfruttare maggiormente le sue qualità. Dall’83’ Bakola sv.

Berardi 5,5 – Non una brutta partita da parte del capitano, ma da uno come lui ci si aspetta sempre qualche giocata di qualità. Si limita invece all’ordinaria amministrazione senza mai rendersi pericoloso nell’area di rigore laziale.

Nzola 6 – È vero che in alcune occasioni viene anticipato dai centrali difensivi della Lazio, ma era alla prima da titolare e si è mosso abbastanza bene partecipando anche all’azione del gol dell’1-1.

Dal 70’ Moro 5 – Sbaglia tanti passaggi, non un buon impatto.

Laurienté 6,5 – Dal punto di vista realizzativo sta vivendo un periodo positivo dopo un girone d’andata così e così. Si smarca bene sulla sponda di Thorstvedt e la mette all’incrocio.

Fabio Grosso 5,5 – Ottima reazione dopo lo svantaggio lampo, ma è l’ottava volta che va sotto nel primo quarto d’ora e c’è un chiaro problema di approccio. Ovviamente nulla cancella un super campionato.