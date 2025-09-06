Lazio, Simic resta nella lista per gennaio. Sarri ha segnalato anche Karetsas e Daghim

Si gioca ancora d’anticipo a Formello, anche se il mercato biancoceleste resta vincolato ai paletti imposti dagli organi di controllo. A gennaio sarà possibile operare solo vendendo e acquistando alle stesse cifre, a meno di aperture inattese per mano di Lotito. Dopo un’estate praticamente a vuoto, la società ha ricominciato a muoversi su alcuni profili. Sarri non ha mai nascosto il desiderio di riabbracciare Insigne e, al rientro del presidente da Cortina, verrà deciso se affondare o meno la pista. "Ho una lista", aveva detto il tecnico senza immaginare il blocco, e su quella lista compaiono talenti che oggi restano difficilmente raggiungibili.

Il primo nome - scrive il Corriere dello Sport - è Jan-Carlo Simic, difensore tedesco naturalizzato serbo, 20 anni, cresciuto nel settore giovanile del Milan e oggi all’Anderlecht. In Belgio hanno parlato di un accordo con la Lazio, anche se sono arrivate smentite. Simic, che debuttò in Serie A con Pioli e segnò la sua prima rete, è considerato un prospetto di valore: 1,86 di altezza, forza fisica e valutazione intorno agli 8-10 milioni.

Tra i "baby d’oro" segnalati dal tecnico ci sono anche Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk, già titolare in Belgio e recordman di precocità con la nazionale greca, e Adam Daghim, 19 anni, attaccante danese di proprietà del Salisburgo in prestito al Wolfsburg. Giovani di talento, dal prezzo elevato (15-20 milioni) e per ora lontani dalla portata della Lazio.