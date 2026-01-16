Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo

Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Un mese di gennaio che può cambiare gli scenari in casa Lazio. Che non ci siano obiettivi di classifica lo ha sottolineato per l'ennesima volta Maurizio Sarri dopo la sfida contro il Verona, soffermandosi piuttosto sulla volontà di costruire un nucleo che possa essere competitivo in futuro. Il ritorno in Europa è un qualcosa che rimane nel mirino dei vertici a Formello, la società crede che questo gruppo possa lottare fino alla fine e si aspetta di rimanere in corsa. Non ci saranno dichiarazioni per mettere pressione al tecnico (come successo lo scorso anno con Baroni dopo la sconfitta di Bologna), ma questo mese di gennaio potrà essere decisivo. Può essere già da lunedì, con la Lazio che all'Olimpico ospiterà il Como attualmente sesto in classifica. Dopo il ko col Milan la squadra di Fabregas rimane a sei lunghezze dai biancocelesti, un successo nel posticipo della 21esima giornata cambierebbe gli scenari.

Lazio, come gennaio cambia il progetto biancoceleste

Questo mese di gennaio non solo rappresenta un momento cruciale sul campo, ma può essere decisivo soprattutto fuori dal campo. La Lazio forse per la prima volta nella sua storia recente ha aperto al player trading con le cessioni di Castellanos e Guendouzi, uscite che servono a finanziare il mercato in entrata e a rientrare nel parametro del Costo del Lavoro Allargato. Al momento la Lazio in entrata si è limitata a sostituire i partenti con gli arrivi di Ratkov e Taylor spendendo la metà della cifra incassata dagli addii di Castellanos e Guendouzi. L'obiettivo è quello di ringiovanire la rosa, ma queste operazioni non bastano per rientrare nel 70% del rapporto tra costo della rosa e ricavi, per questo si ascoltano offerte per uno tra Cancellieri e Isaksen, anche se al momento hanno poco mercato. Per Tavares si aspetta il rilancio del Besiktas, ma senza un'altra plusvalenza la Lazio non rientrerà nel Costo del Lavoro Allargato e dovrà fare un mercato a saldo zero in estate. Per questo, oltre che per il campo, gennaio sarà un mese decisivo per il presente e il futuro dei biancocelesti.

Articoli correlati
Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 17 gennaio Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 17 gennaio
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Un talento al giorno, Marli Salmon: controcorrente verso un grande futuro con l'Arsenal... Un talento al giorno, Marli Salmon: controcorrente verso un grande futuro con l'Arsenal
Altre notizie Serie A
Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta
Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti TMW RadioNapoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Inter-Mlacic, trattativa a oltranza. Il club nerazzurro vuole convincere il calciatore... TMWInter-Mlacic, trattativa a oltranza. Il club nerazzurro vuole convincere il calciatore domani
La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"... La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"
Bologna, Italiano: "Immobile crescerà, bisogna andare cauti. Mercato? Siamo in buone... Bologna, Italiano: "Immobile crescerà, bisogna andare cauti. Mercato? Siamo in buone mani"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
3 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
4 La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"
5 Beffa Pisa, alla fine Joao Pedro non arriva. I toscani però chiudono l'acquisto di Loyola
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Il Como gioca, il Milan allegriano vince. E Fabregas non se lo spiega
Immagine top news n.3 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
Immagine top news n.4 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.5 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.6 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.7 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus
Immagine news Serie A n.2 Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta
Immagine news Serie A n.3 Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo
Immagine news Serie A n.4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Virtus Entella: in palio tre punti pesanti nel derby del "Ferraris"
Immagine news Serie B n.2 Wouters promuove il nuovo capo scouting della Sampdoria: "Sa trovare talenti sottovalutati"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.5 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.6 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.2 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)