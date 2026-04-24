Lazio, una promessa a Sarri e un grande sacrificio: il tifo ci sarà in finale, non nel derby

Lo avevano promesso martedì a Maurizio Sarri all'esterno del Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino: "conquistate la finale e noi entreremo all'Olimpico per voi". Ci sono voluti 120 minuti e nove calci di rigore, ma la Lazio è riuscita a regalare una gioia enorme ai tifosi biancocelesti che ora sono pronti a mantenere la promessa. Lo hanno confermato poco più di 24 ore direttamente allo stesso Sarri, quando in piena notte la Lazio è atterrata a Fiumicino dopo l'impresa di Bergamo. L'ufficialità è arrivata ieri mattina, il tifo organizzato biacoceleste sarà al fianco della squadra all'interno dello stadio Olimpico nella finale del 13 maggio contro l'Inter. Un'occasione per impreziosire una stagione difficilissima, un'annata in cui il gruppo ha saputo tenere la rotta nonostante la tempesta. E il popolo laziale riconosce questo alla squadra e a Sarri. Per questo saranno presenti nella finale.

Lazio, il grande sacrificio: il tifo organizzato diserta il derby

La finale di Coppa Italia contro l'Inter chiuderà la stagione del tifo organizzato biancoceleste all'interno dello Stadio Olimpico. Il che significa, automaticamente, che i tifosi hanno scelto di non esserci nel derby. Una decisione fortissima, che farà rumore. Il derby è l'appuntamento più importante dell'anno e spesso lo spettacolo più bello lo si vede in curva, ancor più che in campo. Non sarà così il 18 maggio (si aspetta solo la conferma ufficiale dello slittamento per la finale degli Internazionali), anche se i titoli saranno comunque per ciò che si vedrà (o non si vedrà) in Curva Nord. Vedere una curva semi-deserta farà discutere, mantenendo vivo il tema caldo della contestazione verso la società. Prima però ci sarà da spingere la squadra alla ricerca di un'impresa contro l'Inter, l'occasione per rendere straordinaria una stagione iniziata nel peggiore dei modi.