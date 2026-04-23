Pubblico delle grandi occasioni per Avellino-Bari: lo stadio Partenio è sold out

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, circa 13mila spettatori, al Partenio domani sera per la sfida fra Avellino e Bari. Il club irpino, sui propri canali social, ha infatti annunciato il tutto esaurito dopo che anche le poche migliaia di biglietti a disposizione per le tribune sono stati venduti nella giornata odierna. Anche il settore ospiti sarà gremito di tifosi provenienti dalla Puglia visto che si parla di oltre 500 biglietti staccati a Bari e dintorni.

Grande pubblico e calore per una partita in cui le due squadre, a tre giornate dalla fine, si giocano tanto: l’Avellino infatti, dopo aver messo al sicuro la permanenza in Serie B, punta all’ottavo posto che vale i play off attualmente occupato da un Cesena che dista appena un punto; il Bari viceversa è in piena lotta per salvarsi occupando al momento il diciassettesimo posto (che vale il play out contro la sedicesima) con un solo punto di margine sulla retrocessione diretta e tre di distanza dall’Empoli che al momento sarebbe salvo senza spareggi.