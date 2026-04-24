Roma, alla fine ha vinto Gasp: Ranieri saluta, in bilico anche Massara

Ecco arrivato il tanto atteso ribaltone dentro il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. La querelle tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri è arrivata finalmente al suo epilogo. I Friedkin hanno scelto di affidare il futuro del club nelle mani del tecnico, mettendo fine a settimane di tensioni interne e ridefinendo gli equilibri dirigenziali.

Le richieste del Gasp per restare alla guida della Roma erano chiare e non prevedevano Ranieri. Ed eccolo accontentato: il Senior Advisor è ormai prossimo a lasciare il suo incarico. Dopo una serata intensa a Trigoria per risolvere le questioni legate all’addio, si attende solo il comunicato previsto nelle prossime ore. Alla base della separazione ci sono le incomprensioni nate dopo le dichiarazioni al veleno del dirigente nei confronti di Gasperini nel prepartita di Roma-Pisa, che hanno definitivamente incrinato i rapporti e gettato l’ambiente nel caos. Sebbene la stima della proprietà nei confronti di Ranieri resti, non c’erano più i presupposti per proseguire insieme. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di un incarico in Nazionale che intriga non poco l’ex tecnico.

E ora cosa succede nell’organigramma della Roma? Senza Ranieri, Frederic Massara è sempre più vicino all’addio: il direttore sportivo, scelto e difeso proprio da Ranieri, dovrebbe essere il prossimo a salutare il club capitolino. Il principale candidato a sostituirlo è Cristiano Giuntoli, che gode di un ottimo rapporto con Gasperini e questo, viste come sono andate le cose recentemente, non può essere un dettaglio da tralasciare.

In attesa delle nuove nomine, a Trigoria il quadro è già chiaro: la Roma ha incoronato Gasperini come guida del nuovo corso.