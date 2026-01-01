Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto

Il Vicenza, non è un segreto, vuole continuare anche in Serie B con Fabio Gallo in panchina. E dopo le parole ha deciso di passare ai fatti. Nella giornata di oggi, come riferisce Trivenetogoal.it, è infatti andato in scena un primo incontro fra la dirigenza veneta e il mister per parlare dei progetti futuri in vista del salto di categoria.

Il tecnico chiedeva rassicurazioni sul progetto e queste sono arrivare con il club che ha spiegato di non voler tirare a campare e che il budget sarà superiore a quello delle ultime stagioni anche se ovviamente non stellare, ma comunque sufficiente a disputare un buon campionato. Le parti hanno anche parlato di un possibile prolungamento del rapporto, nonostante Gallo abbia già un contratto fino al 2027 che vedrà anche un adeguamento dopo la promozione. Ma di questo si dovrebbe parlare in maniera più approfondita nel prossimo incontro che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Gallo sarebbe stato soddisfatto da questo primo faccia a faccia e dunque tutto fa propendere per una fumata bianca con il tecnico che dunque resterà ancora alla guida del Vicenza e affronterà quella categoria che ha conquistato dominando il Girone A di Serie C. Un cambio di rotta rispetto a quanto avvenuto un anno fa quando decise di lasciare la panchina della Virtus Entella dopo la promozione per sposare il progetto biancorosso in Serie C.