Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"

“Forse qualcuno ha pensato che in questo momento delicato della Ternana mi fossi distratto, ma voglio precisare che ho un obbligo come amministratore di Stadium SPA. Ed è di andare avanti col progetto Stadio-Clinica”. Il direttore generale della Ternana Giuseppe Mangiarano ha parlato così ai microfoni di Ternananews.it del suo doppio ruolo in questo momento complicato per il club umbro rilanciando un progetto che finora ha vissuto diversi stop: “E aggiungo anche che chi era pronto a festeggiare per il fallimento della storia della Ternana sia sportiva che infrastrutturale dovrebbe rimettere lo champagne o il prosecco in frigo”

“L’obbligo è morale nei confronti della tifoseria e della città visto che è stato preso un impegno ben preciso. - prosegue Mangiarano – Lo stadio si deve fare perché lo dicono le carte e i giudici, quindi ora presenterò tutta la documentazione necessaria per proseguire l’iter come richiesto da Comune su input della Regione. Su questa città ci saranno investimenti privati per 70 milioni di euro, una generazione di ragazzi vedrà migliorare la propria qualità della vita”.

Il fallimento del club non rallenterà questo percorso, anzi il contrario secondo Mangiarano: “Questo passo deve essere fatto anche per chi prenderà la società dal fallimento tutelando un asset fondamentale per la patrimonializzazione e il futuro calcistico della Ternana. Chiunque sarà il nuovo proprietario si troverà uno stadio, un centro sportivo per un opera unica nel suo genere. La Stadium non è fallita, forse è bene ricordarlo”