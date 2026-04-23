Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio

Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:04Serie C
Tommaso Maschio

Dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani che mirava alla restituzione di sette dei 25 punti di penalizzazione accumulati dalla squadra siciliana in questa stagione, condannandola alla retrocessione in Serie D con una giornata di anticipo, anche dalla Corte Federale d’Appello della FIGC è arrivata un’altra doccia fredda per il presidente siciliano Valerio Antonini che si è visto respingere anche un altro ricorso, questa volta per i cinque punti di penalizzazione legati alla scadenze del 16 febbraio.

La prossima tappa sarà la prossima settimana con ancora una volta il CONI che dovrà valutare altri cinque punti di penalizzazione questa volta relativi alla scadenza del 16 dicembre. Appare molto difficile, visti anche i precedenti, che in questa data possa arrivare una decisione che ribalterà quelle prese in prima istanza per cui tutto sarà rimandato a quell’otto maggio che per Antonini rappresenta l’ultima ancora di salvezza. Il club infatti punta a ribaltare tutta l’intera vicenda davanti alla commissione tributaria. Ma è probabile che la battaglia legale, anche in sede extrasportiva, possa andare avanti anche oltre quella data.

Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo", sono infatti le parole del numero uno granata in merito a quanto sta succedendo attorno al club siciliano.

Articoli correlati
Il CONI non restituisce i punti al Trapani, ma Antonini va avanti con la sua battaglia... Il CONI non restituisce i punti al Trapani, ma Antonini va avanti con la sua battaglia legale
Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa... Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"
Trapani, le prossime tappe della battaglia legale: Antonini punta a ribaltare tutto... Trapani, le prossime tappe della battaglia legale: Antonini punta a ribaltare tutto l'8 maggio
Altre notizie Serie C
Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"... TMWFontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8... TMWDopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"... Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"
Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto... Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto
Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al... Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Cosenza, Guarascio: "Situazione inverosimile, sono pronto a cedere. Ma no ai ricatti"... Cosenza, Guarascio: "Situazione inverosimile, sono pronto a cedere. Ma no ai ricatti"
Ascoli, la gara che può valere la B. Per Campobasso altri 200 biglietti per il settore... Ascoli, la gara che può valere la B. Per Campobasso altri 200 biglietti per il settore ospiti
Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.1 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.2 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.3 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.4 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.5 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
Immagine top news n.6 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.7 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caqueret: "Al Como mi sento a casa. L'unione tra la città e il club è davvero bellissima"
Immagine news Serie A n.2 Roma-Ranieri, l'addio può arrivare con la risoluzione consensuale. Come fu per Lina Souloukou
Immagine news Serie A n.3 Il Torino non avrà Anjorin contro l'Inter. Il report medico sul centrocampista granata
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Muric in dubbio per la sfida con la Fiorentina. Da valutare anche Bakola
Immagine news Serie A n.5 Barros Schelotto dall'Argentina: "Qui il calcio vuole Dybala. Guardate Di Maria, la stessa cosa"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Nani: "Abbiamo lanciato molti giovani interessanti, dobbiamo continuare così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.3 Pubblico delle grandi occasioni per Avellino-Bari: lo stadio Partenio è sold out
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Bedin incontra gli amministratori giudiziari per fare il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Modena, è Bianco il rimpianto di Rivetti: "Forse poco empatico, ma è un grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana in ritiro da questa sera. Attesi gli esami per il difensore Libutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.2 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto
Immagine news Serie C n.5 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Guarascio: "Situazione inverosimile, sono pronto a cedere. Ma no ai ricatti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?