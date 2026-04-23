TMW Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio

Dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani che mirava alla restituzione di sette dei 25 punti di penalizzazione accumulati dalla squadra siciliana in questa stagione, condannandola alla retrocessione in Serie D con una giornata di anticipo, anche dalla Corte Federale d’Appello della FIGC è arrivata un’altra doccia fredda per il presidente siciliano Valerio Antonini che si è visto respingere anche un altro ricorso, questa volta per i cinque punti di penalizzazione legati alla scadenze del 16 febbraio.

La prossima tappa sarà la prossima settimana con ancora una volta il CONI che dovrà valutare altri cinque punti di penalizzazione questa volta relativi alla scadenza del 16 dicembre. Appare molto difficile, visti anche i precedenti, che in questa data possa arrivare una decisione che ribalterà quelle prese in prima istanza per cui tutto sarà rimandato a quell’otto maggio che per Antonini rappresenta l’ultima ancora di salvezza. Il club infatti punta a ribaltare tutta l’intera vicenda davanti alla commissione tributaria. Ma è probabile che la battaglia legale, anche in sede extrasportiva, possa andare avanti anche oltre quella data.

“Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo", sono infatti le parole del numero uno granata in merito a quanto sta succedendo attorno al club siciliano.