Serie B, Avellino-Bari: tra sogno playoff e incubo retrocessione, brividi al Partenio

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Una partita da non sbagliare. 90 minuti che potrebbero cambiare le sorti di una stagione intera. Da un lato un Avellino virtualmente salvo e che può alimentare il sogno playoff. Dall’altro un Bari fortemente a rischio retrocessione e che non ha alternativa se non quella di uscire dalla bolgia del Partenio con un successo. Arbitrerà il signor Manganiello di Pinerolo.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Simic non è al top e sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale. Problemi anche per Sala e Missori che non faranno parte della gara. Per il resto piacevoli problemi d’abbondanza per mister Ballardini che, nella conferenza stampa di ieri, ha chiesto ai suoi calciatori di non abbassare la guardia e di non sottovalutare il Bari. Quanto alla formazione sarà ancora 4-3-1-2, con Iannarilli tra i pali ed Enrici-Izzo al centro. Sulle fasce quasi certa la presenza di Fontanarosa e Cancellotti, calciatore che può agire anche da quinto in caso di cambio modulo in corso d’opera come accaduto a Mantova la settimana scorsa. In mediana non ci sono dubbi: Palmiero in cabina di regia, Sounas e Besaggio mezzali e Palumbo trequartista. In avanti Biasci è certo del posto, al suo fianco potrebbe esserci Favilli che è carico a mille dopo l’eurogol del Martelli. Ma Patierno e Tutino rappresentano due soluzioni altrettanto valide e che Ballardini prenderà in considerazione fino alla fine.

COME ARRIVA IL BARI

Qualche preoccupazione per mister Longo, quasi certamente costretto a rinunciare a Cistana per infortunio. Da capire se il mister prenderà nuovamente in considerazione Pucino quantomeno per la panchina o se proseguirà questo incomprensibile ostracismo all’indirizzo del capitano e di una delle bandiere biancorosse. Nel 3-4-1-2 troveranno spazio Mantovani, Nikolaou e Odenthal in difesa, un terzetto comunque di buon livello per la categoria. Braunoder è la certezza in mediana, mentre Rao sarà uno dei trequartisti alle spalle di Moncini. Possibile l’avanzamento di Maggiore in veste di sottopunta.