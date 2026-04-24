Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente della Roma

Claudio Ranieri out, Gian Piero Gasperini ancora più in. Svolta clamorosa per il presente (e il futuro della Roma), che questo giovedì ha visto consumarsi l'addio di una bandiera: non certo quella dell'allenatore ex Atalanta, arrivato nella capitale solamente in estate, ma quella del senior advisor dei Friedkin.

Dopo le tensioni delle ultime due settimane, la proprietà ha deciso infatti - di comune accordo con Ranieri - di chiudere una storia lunga cinque capitoli per dare ulteriore forza alla posizione di Gasperini. Manca del resto soltanto il comunicato ufficiale per l'annuncio della risoluzione consensuale dell'ex giocatore, allenatore e adesso pure dirigente dei capitolini. Insieme a lui, è molto probabile anche l'addio del suo uomo di fiducia Frederic Massara, direttore sportivo scelto dallo stesso Ranieri la scorsa estate per rimpiazzare Ghisolfi.

A colpi di dichiarazioni e silenzi, a Roma è andato in scena un vero e proprio aut aut. Il risultato? Ha vinto Gasperini, a discapito di chi, lo scorso giugno, l'aveva presentato così in conferenza stampa: "Il mio rapporto con Gasperini? Era antipatico anche a me (Ranieri ride, ndr). È la prima cosa che gli ho detto: sei antipatico. Ai tifosi della Roma sei antipatico. Io gli ho detto invece che era molto di più per me. Però, ecco, è stato scelto lui e tra tanti nomi ho fatto il suo perché sono convinto che la Roma abbia bisogno di una personalità forte, di un allenatore che non si accontenta mai, che è sempre sul pezzo, che è sempre incavolato, che non gli sta mai bene niente, che vuole migliorare, che vuole migliorare la squadra, che vuole migliorare il singolo. Credo che di questo abbia bisogno la Roma per diventare grande. È una persona schietta, leale, ti guarda in faccia, ti dice le cose, per cui il mio rapporto con lui sarà quello di un amico che sta da una parte e, se lui ha bisogno di qualcosa, io proverò a risolverlo".