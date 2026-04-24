...con Dario Canovi

"L'addio di Ranieri alla Roma? Una grossa perdita. Peccato che non ci sia stato feeling tra lui e Gasperini". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Qualcosa s'è rotto tra i due...

"Mi dispiace. Sono due persone di calcio che stimo molto. È un peccato che non siano riusciti ad andare d'accordo, sono due caratteri forti. Conosco bene entrambi, avrebbero rappresentato, uniti, un qualcosa in più per la Roma".

Adesso può andar via anche Massara.

"Sarebbe un'altra grande perdita. Ritengo Massara uno dei migliori direttori sportivi italiani e sarebbe un peccato se andasse via un'altra volta".

Peccato sia finita così tra Ranieri e Gasperini.

"Se sono arrivati a questo punto evidentemente qualcosa non andava".

E la Lazio?

"Va avanti in Coppa Italia, bravo Motta che è la prova che i giovani devono fare esperienza nelle categorie inferiori per poi essere pronti".

Che stagione è stata fin adesso?

"Se perderà la Coppa Italia sarà una stagione deludente. Altrimenti sarà una buona stagione. Certamente la Lazio non può essere contenta di essere nona in classifica. Ma se vincesse la Coppa le prospettive sarebbero diverse".

Che Lazio sarà la prossima stagione?

"Con Lotito tutto è imprevedibile. Credo che molto dipenderà dal risultato finale della Coppa".