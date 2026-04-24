TMW Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico. Dalla trattativa vicina, alla fumata nera a quella bianconera a... Una situazione di stallo. Il centravanti serbo e la Juventus tornano a guardarsi da lontano. L'infortunio recente, i dubbi sul presente vanno in scia a quelli sul futuro. Conviene alla Vecchia Signora puntare ancora su un giocatore nel quale il club non ha di base fiducia? Certo, rinnovarlo vorrebbe dire non dover investire su un centravanti, poter investire quelle risorse altrove. Ma sulla punta, attorno al 9, si costruisce buona parte del progetto, soprattutto con un tecnico come Luciano Spalletti.

E l'idea chiara di avere Vlahovic come riferimento avanzato e centrale del progetto Juve che verrà è tutt'altro che certificata e garantita, sia negli uffici tecnici che in quelli dirigenziali. Per questo, contando anche il recente infortunio, l'ennesimo stop di una stagione sfortunata e infortunata, la Juventus e Vlahovic sono tornati a essere più lontani. E' vero come è vero che con l'entourage, Darko Ristic, le parti torneranno a parlarsi e a vedersi alla Continassa. Ma la sensazione è che questo stallo possa portare a una fumata nera.

Così torna forte l'ipotesi Milan. Che, per lo stesso ragionamento della Juventus, riflette bene sul centravanti giusto che verrà per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, al netto della sua permanenza in rossonero (tutt'altro che scontata al netto delle parole, l'Italia e il Napoli sono due ipotesi vere e concrete), considera Dusan un giocatore attorno al quale porre le fondamenta di un attacco. Così la partita Milan si riapre....