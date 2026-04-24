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Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa

Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completaTUTTO mercato WEB
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Claudia Marrone
Oggi alle 08:04Serie B
Claudia Marrone

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 36ª e terzultima giornata che promette scintille, con anche il primo possibile verdetto della stagione. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Venezia ha il primo match point della stagione
Il Venezia ha il primo match point dall'anno, ma non è ancora tutto completamente nelle mani dei lagunari, che giocheranno per altro con la pressione di conoscere già il risultato del Monza, in campo stasera in una sfida comunque in salita. A ogni modo, per centrare la Serie A 180' prima del termine della regular season, gli arancioneroverdi dovranno battere l'Empoli e sperare però nel ko di una tra Monza e Frosinone; successivamente si vedrà se da prima o da seconda in classifica, ma intanto la promozione sarebbe in tasca.

Playoff: è ancora bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia
Solo il Catanzaro è matematicamente certo della disputa degli spareggi, considerando che per la A ci sono quattro formazioni in lotta. Ma con una vittoria odierna, anche il Modena avrebbe la certezza di giocarsi ancora le proprie carte per la promozione.

Zona retrocessione: Entella-Padova, snodo cruciale
Una gara che potrebbe dire molto quella di Chiavari, anche se non chiuderebbe il discorso salvezza, ancora piuttosto ampio. Sono però all'ultima chiamata le ultime tre della classe.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
Ore 19.00 - Monza – Modena
Ore 21.00 - Avellino – Bari
Sabato 25 aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro – Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara – Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana – Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia – Empoli
Ore 19.30 - Cesena – Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75
Monza 72
Frosinone 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Mantova 40
Südtirol 40
Sampdoria 40
Padova 40
Empoli 37
Virtus Entella 36
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33

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