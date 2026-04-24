Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 36ª e terzultima giornata che promette scintille, con anche il primo possibile verdetto della stagione. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Venezia ha il primo match point della stagione

Il Venezia ha il primo match point dall'anno, ma non è ancora tutto completamente nelle mani dei lagunari, che giocheranno per altro con la pressione di conoscere già il risultato del Monza, in campo stasera in una sfida comunque in salita. A ogni modo, per centrare la Serie A 180' prima del termine della regular season, gli arancioneroverdi dovranno battere l'Empoli e sperare però nel ko di una tra Monza e Frosinone; successivamente si vedrà se da prima o da seconda in classifica, ma intanto la promozione sarebbe in tasca.

Playoff: è ancora bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia

Solo il Catanzaro è matematicamente certo della disputa degli spareggi, considerando che per la A ci sono quattro formazioni in lotta. Ma con una vittoria odierna, anche il Modena avrebbe la certezza di giocarsi ancora le proprie carte per la promozione.

Zona retrocessione: Entella-Padova, snodo cruciale

Una gara che potrebbe dire molto quella di Chiavari, anche se non chiuderebbe il discorso salvezza, ancora piuttosto ampio. Sono però all'ultima chiamata le ultime tre della classe.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 36ª GIORNATA

Venerdì 24 aprile 2026

Ore 19.00 - Monza – Modena

Ore 21.00 - Avellino – Bari

Sabato 25 aprile 2026

Ore 12.30 - Catanzaro – Spezia

Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese

Ore 15.00 - Pescara – Juve Stabia

Ore 15.00 - Reggiana – Palermo

Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova

Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova

Ore 17.15 - Venezia – Empoli

Ore 19.30 - Cesena – Sampdoria