TMW Radio Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti

La Lazio vola in finale di Coppa Italia e a TMW Radio si parla della stagione dei biancocelesti e di Maurizio Sarri.

Stefano Impallomeni: "7,5, non era facile in questa situazione che si è venuta a creare. C'è un ritardo però da parte sua nel rivendicare un mercato che non c'è stato, si è perso tempo nella prima parte, poi nell'emergenza è venuta fuori un'ottima Lazio".

Massimo Caputi: "7, perché non era facile. E do 7,5 alla squadra. Era un'annata in cui poteva andare tutto all'aria, tutti avevano gli alibi per far passare una stagione senza senso, invece un senso glielo hanno dato, impegnandosi nell'obiettivo più alla portata. Sarri ha cambiato modo di far giocare la squadra, facendo di necessità virtù".

Paolo Paganini: "8, perché se analizziamo la Lazio non ha potuto fare mercato in estate, a gennaio i primi due colpi sono stati in uscita, i più forti poi. Poi ha dovuto fare quadrato attorno alla squadra, perché non c'è sintonia con la società. E poi dal punto di vista tattico Sarri ha dato una lezione, vedi a Conte nell'ultima".

Pino Capua: "Le difficoltà e tutti i problemi che ha avuto la Lazio sono sotto gli occhi di tutti. Chiunque altro al suo posto si sarebbe arreso. A gennaio sono partiti i migliori, per me la stagione è straordinaria, ha anche cambiato modulo di gioco per adattarsi ai giocatori. Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, facendo risultati straordinari. Per me è da 8 pieno".

Enzo Bucchioni: "7,5-8. Dobbiamo fare anche altre considerazioni. E' uan squadra che andava rivisitata ma non è stato fatto a gennaio, anzi sono stati venduti il miglior centrocampista e il centravanti".

Gianni Bezzi: "Dopo ieri sera metto Sarri, che è stato strepitoso in una stagione assurda, completamente piena di problemi. Poi posso mettere al secondo posto Chivu, e sicuramente metto Allegri, che ha giocato con una squadra senza attaccanti e andando in Champions è già una grande stagione. E' una stagione da 9 quella di Sarri".

Stefano Sorrentino: "Tutti hanno avuto dei problemi in stagione, molto inciderà la vittoria o meno della Coppa Italia. La Lazio ha fatto il suo campionato, vincesse la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta, altrimenti saresti fuori dalle coppe europee l'anno prossimo. Per me è una stagione molto positiva comunque".

Alessandro Iori: "La squadra vale i punti che ha, è una squadra corta, perché dietro i primi 11-12 c'è veramente poco. Sarri ha cercato di adattarsi ma lasciategli esprimere anche un po' di disappunto per la situazione poco trasparente in cui si è venuto a trovare. Da febbraio è nata un'altra Lazio, che va nella stessa direzione. E' una stagione comunque positiva, vista anche la finale, poi se arrivasse il trofeo sarebbe super-positiva".

Massimo Brambati: "Io già do un 8 per quello che è successo col mercato, lo stadio vuoto, per come ha dovuto costruire la squadra con quello che aveva. Se vince la coppa gli do 10, perché vuol dire che hai battuto l'Inter, la più forte in Italia".