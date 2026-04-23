Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Notizie non positive quelle che arrivano dall'infermeria del Catania, perché il club siciliano dovrà probabilmente disputare i playoff - oltre alla certezza dell'ultima gara delle regular season, in programma domenica - senza Andrea Corbari, che lo scorso weekend ha lasciato anzitempo il campo a seguito del riacutizzarsi di un fastidio al piede sinistro; gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare, ma è già scattato l'iter di recupero, che lo riporterà in campo.
Questa, la nota del club:
"Catania Football Club rende noto che il calciatore Andrea Corbari, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. L'atleta ha già intrapreso il percorso di recupero".