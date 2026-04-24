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Sogno Guardiola per la panchina dell'Italia: lui allettato dalla possibilità, la Figc ci pensa

Sogno Guardiola per la panchina dell'Italia: lui allettato dalla possibilità, la Figc ci pensaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:09Serie A
Niccolò Righi

Nel 2018 a una precisa domanda su un suo eventuale futuro in Italia la risposta fu "Perché no?" e allora l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia l'appello: provare a convincere Pep Guardiola per accettare la panchina della Nazionale italiana di calcio.

Con la Premier League che finirà il 24 maggio e un futuro al Manchester City tutt'altro che scontato, la rosea punta su un sondaggio che la Figc dovrebbe fare al tecnico spagnolo, il quale potrebbe davvero prendere in considerazione un'eventuale offerta. Di sicuro la sua idea, se dovesse lasciare i Citizen, sarebbe quella di rallentare e per questo l'ipotesi di una Nazionale non sarebbe così campata in aria e potrebbe spingere Guardiola stesso a dire sì. Il suo primo obiettivo era l’Inghilterra, ma Thomas Tuchel ha rinnovato il suo accordo con l’Inghilterra fino al 2028. E Ancelotti sta per prolungare il suo con il Brasile fino al 2030.

L'endorsment di Bonucci della scorsa settimana potrebbe suggerire che anche la federazione faccia un tentativo. Per quanto riguarda l'aspetto economico, forse il suo amore per l'Italia potrebbe spingerlo ad abbassare le pretese. Una cosa è certa, chiosa il quotidiano, per la Federcalcio è doveroso contattarlo.

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