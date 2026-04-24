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Serie B, Monza-Modena: brianzoli a caccia di punti per la promozione in A

Serie B, Monza-Modena: brianzoli a caccia di punti per la promozione in ATUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:09Serie B
Andrea Carlino

La corsa verso il traguardo finale della Serie B entra nel suo momento più caldo. Venerdì sera, l'U-Power Stadium di Monza ospita l’anticipo della 36ª giornata, un incrocio carico di significati e obiettivi diversi ma uguali nell’intensità. Da un lato i padroni di casa biancorossi, aggrappati al treno della promozione diretta e a caccia dell’aggancio alla vetta. Dall’altro un Modena che, dopo un periodo di appannamento, vuole blindare il proprio posto nei playoff e ritrovare quella scintilla persa nelle ultime uscite. Fari puntati sulla Brianza, dove il pubblico di casa spinge per un colpo che varrebbe doppio – in classifica e nel morale – a tre turni dal termine. Si tratta del secondo confronto diretto stagionale tra le due squadre: nell’andata, giocata il 26 dicembre, il Monza si impose per 2-1 ribaltando il vantaggio iniziale di Gliozzi grazie alle reti di Azzi e Ravanelli.

COME ARRIVA IL MONZA - Il Monza di Paolo Bianco ha ritrovato il vento in poppa nel momento decisivo. Dopo aver lasciato per strada qualche punto di troppo nelle settimane centrali della primavera, la squadra brianzola ha infilato due vittorie consecutive – contro Sampdoria e Bari – che l’hanno riportata a -3 dalla capolista Venezia, rilanciandola prepotentemente nella lotta per il salto diretto in Serie A. Più in generale, i biancorossi sono imbattuti da cinque turni (due successi e tre pareggi), un filotto che testimonia solidità e ritrovata fiducia. L’ultimo exploit, il netto 3-0 inflitto alla Sampdoria al Ferraris, ha messo in evidenza l’efficacia offensiva di un gruppo che ha ritrovato anche la giusta cattiveria sotto porta. Tuttavia, Bianco dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti. A centrocampo mancherà Lorenzo Lucchesi, ex Reggiana, fermato dalla squalifica. Al suo posto dovrebbe agire Carboni. Out anche Valentin Antov, Nicolas Galazzi e Mirko Maric (quest’ultimo lungodegente). Nel reparto offensivo, oltre agli infortunati di lungo corso Chichizola e Gliozzi, dovrebbero restare ai box anche Sersanti e Defrel. Una nota di pressing, infine, riguarda Santoro, fermo per un attacco febbrile. Nonostante le defezioni, il Monza scenderà in campo con la determinazione di chi non può permettersi passi falsi: consolidare il secondo posto e tenere il passo delle battistrada è l’imperativo categorico.

COME ARRIVA IL MODENA - Dall’altra parte della barricata, il Modena di Andrea Sottil arriva con il freno a mano tirato. I canarini hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e sono reduci da quattro partite consecutive senza successo, l’ultima delle quali la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Frosinone del 18 aprile. Una flessione che ha fatto scivolare la squadra al sesto posto in classifica, esponendola all’assalto della Juve Stabia proprio nella zona calda dei playoff. Nonostante il momento negativo, il Modena ha disputato finora una stagione sufficiente: bilancio di 14 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, con una media di 1,3 gol realizzati e appena 0,9 subiti a partita. I numeri parlano di una squadra equilibrata, che però nelle ultime uscite ha mostrato segni di stanchezza e poca lucidità nelle due aree. La buona notizia per Sottil arriva dal centrocampo: Gerli rientra dopo aver scontato la squalifica e riprenderà il suo posto nell’undici titolare. Da valutare le condizioni di Zampano, che dopo un’assenza precauzionale a Frosinone ha dichiarato di stare bene e potrebbe partire dal primo minuto. Restano fuori i lungodegenti, mentre la squadra cercherà di scrollarsi di dosso l’opacità recente per difendere con le unghie il sesto posto. Non sarà della partita il centrocampista Santoro, fermo per febbre.

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