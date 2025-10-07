Lazio, lesione di primo grado per per Zaccagni: dovrebbe fermarsi per 20 giorni

Dovrebbe essere una lesione di primo grado quella riportata da Mattia Zaccagni, scongiurando così il pericolo di problematiche più importanti. Il capitano della Lazio si è fermato alla vigilia del match con il Torino per un problema muscolare all’adduttore e gli esami strumentali cui si è sottoposto ieri avrebbero escluso la lesione di secondo grado.

Il numero 10 dovrà comunque restare fermo per circa 3-4 settimane, saltando quindi sicuramente le sfide con l’Atalanta e la Juventus nonostante le due settimane di sosta per le Nazionali: proverà a tornare in tempo per la partita successiva con il Pisa, spiega oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni dei biancocelesti infortunati.

Adam Marusic si è fermato dopo l’assist per il raddoppio di Castellanos contro il Genoa: una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro lo costringerà a uno stop di almeno due settimane. Per Luca Pellegrini, costretto al cambio nella ripresa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, niente rotture, ma gonfiore e dolore da tenere sotto controllo: verrà rivalutato nei prossimi giorni, proverà a stringere i denti per la partita con l'Atalanta. Ci sono poi i lungodegenti Gigot e Dele-Bashiru (entrambi fuori lista), che ne avranno ancora per parecchio.