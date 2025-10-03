Lazio, Gila: "A Genova vittoria fondamentale. Torino? Difficile, conosciamo Baroni"

Ospite delle pagine del 'match program' ufficiale della Lazio in vista della gara di domani all'Olimpico contro il Torino, il difensore Mario Gila ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento della formazione allenata da Maurizio Sarri:

"La vittoria di Genova ci ha lasciato tante cose, perché venivamo da una settimana difficile. Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale e ora ci permette di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo. Ci aspetta una partita complicata, sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni. Sarà un piccolo vantaggio ma dovremo andare al 100% per dare continuità alla vittoria di Genova e migliorare la nostra classifica".

Sul rapporto con il tecnico toscano, poi, il difensore spagnolo spiega: "Il mister ha ritrovato un Mario equilibrato, che controlla meglio i momenti della partita e lavora per essere un leader. Ora sono più maturo, due anni fa ero un cavallo pazzo. (ride, ndr). Sono felice della sua fiducia, lo rispetto molto. Il mister ora è più sereno e questo lo trasmette anche a noi".

Infine arriva una battuta anche sul legame venutosi a creare con il mondo biancoceleste: "È impossibile non affezionarsi alla Lazio, sento un grande senso di appartenenza. La Lazio mi ha permesso di diventare un vero calciatore professionista, le difficoltà dei primi mesi mi hanno insegnato molto. Qui ho trovato anche l'amore, sono felice e ringrazierò per sempre chi mi ha dato questa opportunità".