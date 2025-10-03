Zazzaroni si schiera: "Inter, su Chivu un sacco di pregiudizi. È un tecnico davvero bravo"

Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de L'Interista analizzando il rendimento in questo avvio di stagione dell'Inter con particolare attenzione al lavoro del nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu:

"Credo sinceramente che ci siano un sacco di pregiudizi nei confronti di Chivu. L'Inter era una squadra difensivamente forte lo scorso anno, allo stesso modo lo è quest'anno, non è cambiato nulla. I giocatori sono gli stessi: ok, manca Pavard, che forse era meno capace sul piano difensivo, ma vorrei capire per quale motivo l'Inter dovrebbe essere peggiorata o migliorata visto che gli uomini sono gli stessi e che l'atteggiamento tattico è molto simile a quello di Inzaghi".

Alla domanda sull'esigenza di cambiare modulo emersa attorno alla formazione meneghina il giornalista spiega: "Esigenza da parte di chi? Di chi non capisce nulla. Parliamo di una squadra che ha perso lo scudetto per 1 punto, che ha perso male la finale di Champions League perché è arrivata stracotta. Ora, vorrei capire per quale motivo si avverta l'esigenza di cambiare modulo. Io sono totalmente sorpreso da questa cosa, mi aspettavo freddezza iniziale nei confronti di Chivu, perché il tifoso interista si aspettava chissà che cosa, ma fino a questo punto no. Adesso, bastano due vittorie per cambiare completamente atteggiamento e per dire che Chivu è bravo. Intanto è capace, Chivu è davvero bravo".