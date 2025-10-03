Sassuolo, colpo Grosso a Verona: Pinamonti firma il terzo successo

Risultato finale: Verona-Sassuolo 0-1

Il Sassuolo espugna lo stadio Bentegodi di Verona, grazie alla rete di Pinamonti al 71', abile a ribattere in rete un rigore che Montipò gli aveva parato. Nonostante l'assenza dell'ultimo minuto di Berardi, i neroverdi sono abili a rimanere pazienti di fronte alle sfuriate avversarie, colpendo al momento giusto.

Più Verona nel primo tempo, ma nessun gol

Il Verona fa la partita, ma il Sassuolo quando si affaccia negli ultimi 30 metri sa far male. Di Giovane il primo tiro (debole), poi Frese si supera per salvare due gol fatti con Pinamonti in agguato e Nelsson mura Doig che aveva calciato a botta sicura. La partita è viva: gran botta di Serdar deviata in corner da Muric. Rigore prima dato e poi tolto dal VAR al Verona (per un fallo in attacco). Riprende il gioco e Giovane nel cuore dell'area ha la palla dell'1-0, si immola Muharemovic. Il Verona spinge: Orban conclude dai venti metri, palla alta non di molto. Ancora Hellas: Serdar va vicinissimo allo specchio incrociando il destro dal limite. Frese ci prova su punizione al 37', Muric la blocca. Vranckx manca la deviazione da due passi su una punizione dalla trequarti, ancora Serdar dalla distanza calcia alto. Giovane si mette in proprio: prima con il sinistro, poi in semi-rovesciata, palla che non fa male in entrambi i casi. Al 45' si rivede il Sassuolo: punizione di Laurienté, Montipò devia in corner.

Doppio palo del Sassuolo, poi Pinamonti segna

Il primo tiro degno di nota lo fa Giovane: sinistro potente sul quale Muric si distende bene. Chance enorme per il Sassuolo al 15': ripartenza di Doig, Fadera salta Gagliardini, Thorstvedt viene steso da Nelsson, la palla carambola su Bernede e finisce sul palo, poi sulla schiena di Montipò e nuovamente sul palo. Fourneau assegna il rigore per il fallo di Nelsson, il VAR rileva che era fuori area. Al 69' Fourneau fischia un altro rigore, per la terza volta in questa gara, ma stavolta il VAR non interviene per correggerlo, sull'intervento di Serdar su Fadera. Dal dischetto si presenta Pinamonti: tiro centrale, Montipò lo respinge rimanendo fermo, ma l'attaccante si ritrova il pallone fra i piedi e fa 0-1.

Reazione Verona, ma il gol non arriva

Reazione del Verona: Bradaric crossa per Orban, che al volo di sinistro la manda fuori. Ancora il nigeriano con una volée di destro impegna Muric, che è attento. Zanetti prova il tutto per tutto inserendo sia Sarr che Mosquera, ma il gol dei suoi non arriva. Il Sassuolo porta a casa tre punti d'oro, raggiungendo quota 9, il Verona rimane a 3 punti, senza vittorie.